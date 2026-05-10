Rubio Rubín sigue destacando en Estados Unidos con otro gol para El Paso Locomotive

Rubio Rubín volvió a hacerse presente en las redes en la USL Championship de Estados Unidos, aunque no pudo evitar la derrota 2-1 de El Paso Locomotive frente a Oakland Roots.
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El delantero guatemalteco abrió el marcador apenas al minuto 3, luego de aprovechar un centro enviado desde el costado derecho por Álvaro Quezada y definir dentro del área para firmar su séptimo gol de la temporada.
Sin embargo, el conjunto texano quedó condicionado muy temprano en el partido tras la expulsión de Arturo Ortíz al minuto 18, situación que permitió la reacción del cuadro local.
Así fue el tanto anotado por el legionario:
Rubín disputó los 90 minutos y también fue amonestado durante el encuentro, en una noche en la que volvió a destacar ofensivamente pese al resultado adverso.
Con la derrota, El Paso Locomotive cayó a la cuarta posición de la Conferencia Oeste de la segunda división estadounidense.