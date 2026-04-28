Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Gracias al GPS! Así lograron atrapar a dos delincuentes

  • Por Reychel Méndez
28 de abril de 2026, 07:37
Por medio del GPS dieron con los asaltantes. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por medio del GPS dieron con los asaltantes. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por medio de un GPS lograron capturar a dos hombres que minutos antes habían realizado un robo.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno ordena evitar expansión territorial de organización terrorista MS

Una víctima de asalto puso en alerta a agentes de la Policía Nacional Civil, luego que dos hombres armados lo despojaran de sus pertenencias en la zona 11 capitalina.

Según el reporte policial, el hombre acudió a los agentes pidiendo auxilio y proporcionando un GPS con el que podían ver el paradero de su dispositivo móvil y recuperar sus pertenencias.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Tras varios minutos de persecución, lograron interceptar en un sector cercano al Trébol a los dos asaltantes, quienes intentaban huir en automóvil particular.

Los detenidos fueron identificados como Erick "N", de 24 años, y Elvin "N" de 22 años a quienes se les incautó el vehículo, una pistola calibre 9 milímetros con una tolva y 22 municiones, sin la documentación legal.

También localizaron los dos teléfonos que momentos antes habían sido robados. Tras la captura fueron trasladados a Torre de Tribunales donde fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El GPS de los dispositivos permitió su recuperación. (Foto: PNC)
El GPS de los dispositivos permitió su recuperación. (Foto: PNC)

El arma fue decomisada tras la captura de los dos asaltantes. (Foto: PNC)
El arma fue decomisada tras la captura de los dos asaltantes. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar