¡Gracias al GPS! Así lograron atrapar a dos delincuentes

Por medio de un GPS lograron capturar a dos hombres que minutos antes habían realizado un robo.
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Una víctima de asalto puso en alerta a agentes de la Policía Nacional Civil, luego que dos hombres armados lo despojaran de sus pertenencias en la zona 11 capitalina.
Según el reporte policial, el hombre acudió a los agentes pidiendo auxilio y proporcionando un GPS con el que podían ver el paradero de su dispositivo móvil y recuperar sus pertenencias.
Tras varios minutos de persecución, lograron interceptar en un sector cercano al Trébol a los dos asaltantes, quienes intentaban huir en automóvil particular.
Los detenidos fueron identificados como Erick "N", de 24 años, y Elvin "N" de 22 años a quienes se les incautó el vehículo, una pistola calibre 9 milímetros con una tolva y 22 municiones, sin la documentación legal.
También localizaron los dos teléfonos que momentos antes habían sido robados. Tras la captura fueron trasladados a Torre de Tribunales donde fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.