Gobierno ordena evitar expansión territorial de organización terrorista MS

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Ejecutivo señala que se actuará de "manera enérgica" para evitar la consolidación de cualquier organización criminal.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Ministerio de Gobernación tiene instrucciones claras de enfrentar y evitar cualquier intento de expansión territorial de la organización terrorista Mara Salvatrucha (MS).

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado sobre las hipótesis que manejan las autoridades de seguridad respecto a que la MS estaría intentando ocupar espacios que habría dejado la pandilla Barrio 18.

Esto ocurriría presuntamente por el debilitamiento recientes de esta organización debido a las acciones del Gobierno lo que además podría haber provocado la escalada de violencia en la capital.

El presidente señaló que evitarán la expansión territorial de la organización terrorista MS. (Foto: Archivo / Soy502)

Ante este escenario, el gobernante afirmó que las órdenes para las fuerzas de seguridad no establecen diferencias entre estructuras criminales y que la estrategia será la misma que se ha implementado contra el Barrio 18.

"Con el tema de la Mara Salvatrucha, las instrucciones que tiene el aparato de seguridad, es decir el Ministerio de Gobernación, son exactamente las mismas que con el Barrio 18", declaró Arévalo.

El presidente enfatizó que las autoridades deben actuar "de la manera más enérgica posible" para frenar cualquier intento de estos grupos por posicionarse territorialmente, especialmente en áreas donde puedan amenazar a la población.

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Asimismo, el mandatario advirtió que el Estado no permitirá que una organización criminal se fortalezca aprovechando el debilitamiento de otra.

"Si una de estas maras pensó que cuando la otra estaba debilitada iba a poder crecer, pues se va a encontrar con que el Estado no lo va a permitir, de ninguna manera", afirmó el gobernante.

Las declaraciones del mandatario se dan en un contexto de medidas de seguridad reforzadas y estados de excepción implementados en distintos puntos del país desde inicios de 2026.