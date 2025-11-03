Rutas alternas tras accidente de tránsito en el kilómetro 4.4 ruta al Atlántico

Una accidente vial se reportó en el kilómetro 4.4 de la Ruta al Atlántico, en la Zona 18, donde una persona fue atropellada y perdió la vida. El accidente fatal ha obligado a la PMT a implementar el cierre del carril izquierdo en dirección al Puente Belice.
En las primeras horas de este lunes 3 de noviembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) brindó los primeros reportes sobre el tránsito en distintos puntos de la ciudad.
La PMT informó sobre el cierre del carril izquierdo en dirección hacia el Puente Belice, lo que afecta la movilidad vehicular debido a la reducción de carriles, especialmente para los conductores que se desplazan de la zona 18 hacia la zona 6.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Vías alternas
Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas: la primera desde el sector de la colonia Atlántica hacia la Calzada La Paz, y la segunda descendiendo por la Brigada Militar Zavala, también con dirección a la Calzada La Paz, con el objetivo de evitar la zona afectada.