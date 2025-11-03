Rutas alternas tras accidente de tránsito en el kilómetro 4.4 ruta al Atlántico

Una accidente vial se reportó en el kilómetro 4.4 de la Ruta al Atlántico, en la Zona 18, donde una persona fue atropellada y perdió la vida. El accidente fatal ha obligado a la PMT a implementar el cierre del carril izquierdo en dirección al Puente Belice.

