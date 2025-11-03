Hombre muere en accidente de tránsito en la ruta al Atlántico

El vehículo que lo arrolló habría continuado su marcha. La víctima no ha sido identificado hasta ahora.
OTRAS NOTICIAS: Misterioso hallazgo a un costado de una carretera de Villa Nueva
La noche de este 2 de noviembre se registró un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico, en el cual murió una persona.
Según el reporte de los Bomberos Municipales el percance vial ocurrió en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
En el lugar falleció un peatón de 29 años aproximadamente quién, según datos preliminares, fue atropellado cuando intentaba cruzar la vía.
Además, indicaron que el conductor continuó su marcha y se desconoce su paradero. Por el momento, la víctima, quien sufrió politraumatismo, no ha sido identificada.