El juzgado de Mayor Riesgo C reprogramó para mayo audiencia del caso "Los Calavera"

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El juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, reprogramó para el 13 de mayo la audiencia de etapa intermedia del caso "Los Calavera".

La audiencia de la etapa intermedia del caso conocido como Los Calavera fue suspendida de nuevo por la ausencia de uno de los abogados defensores.

Este caso es conocido en el juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, quien también el pasado lunes 27 abril había suspendido dicha audiencia, por incomparecencia de uno de los abogados defensores.

De acuerdo a lo dispuesto por la juzgadora será hasta el 13 de mayo que el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado podrá presentar la investigación en contra de la estructura para determinar si los envía o no a juicio.

En este caso, la banda está acusada por los delitos de asociación ilícita, asesinato y extorsión, pues se les sindica de ser los responsables del asesinato de un ingeniero y un cardiólogo, ambos directivos de un hospital de la zona 10.

La banda Los Calavera está acusada del asesinato de Francisco Galindo y Mario Meza. (Foto: captura de pantalla)

El caso

De acuerdo a los hechos, el 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10, se cree que el ataque fue directo contra el ingeniero Francisco Galindo.

Meses después, el 16 de agosto de 2023, hubo un segundo ataque armado, en donde falleció el cardiólogo Mario Meza.

Luego en julio de 2023, siete personas fueron capturadas acusadas de integrar la estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

De los siete capturados, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

Este caso, inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero, posteriormente fue asignado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.