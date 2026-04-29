Presunto delincuente queda atrapado entre los barrotes de una escuela (video)

El hombre habría intentando ingresar a la escuela para robar, pero quedó atrapado en una de las ventanas.
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Un incidente se registró en durante la madrugada de este miércoles en una escuela ubicada en el municipio de San Juan, Jalapa.
Un hombre intentó ingresar a las instalaciones con intenciones de robar, pero al querer forzar su entrada, terminó atrapado en una estructura del lugar, sin poder movilizarse.
Cuando los vecinos escucharon ruidos extraños, alertaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron al hombre atascado en una ventana.
Finalmente los soccoristas lograron liberarlo tras varios minutos.
El sujeto quedó a disposición de las autoridades.
Mira aquí el video: