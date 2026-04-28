Sinner mantiene el paso perfecto en Madrid; Sabalenka queda fuera inesperadamente

El italiano Jannik Sinner mantiene su paso firme en el Masters 1000 de Madrid y ya está instalado en los cuartos de final, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka protagonizó la gran sorpresa de la jornada al quedar eliminada antes de lo esperado.
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Sinner volvió a imponer condiciones, esta vez ante Cameron Norrie, a quien superó en sets corridos (6-2 y 7-5) en la Caja Mágica. El número uno del mundo resolvió con autoridad el primer parcial y, aunque encontró mayor resistencia en el segundo, mantuvo el control en los momentos clave para cerrar el partido en una hora y 26 minutos.
En contraste, Sabalenka, una de las grandes favoritas y con amplio historial en el torneo, se despidió tras caer en un duelo de alta exigencia frente a la estadounidense Haley Baptiste. La número uno del mundo dejó escapar varias oportunidades en el set decisivo, donde no logró concretar hasta seis puntos de partido, situación que terminó pasándole factura en un cierre ajustado.
Tras el encuentro, la propia Sabalenka reconoció la eficacia de su rival en los momentos clave, admitiendo que no supo aprovechar sus opciones.