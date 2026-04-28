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Daddy Yankee y Shenseea lanzan "Echo" sencillo del Mundial FIFA 2026

  • Por Selene Mejía
28 de abril de 2026, 11:55
Daddy Yankee regresa con tema del mundial. (Foto: Daddy Yankee)

Daddy Yankee regresa con tema del mundial. (Foto: Daddy Yankee)

Daddy Yankee regresa a la música secular con la producción del tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañado por Shenseea. 

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Se trata de "Echo", un tema con toques electrónicos que animará esta fiesta deportiva. 

daddy yankee echo 1
Instagram.

"Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol", dijo Yankee de manera oficial a FIFA. "La música y el fútbol hablan un idioma universal", sostuvo Shenseea. 

Según los artistas esta melodía incorpora influencias caribeñas y latinas, representando a las culturas de América. 

El artista que entregó su vida a Dios mostró fotografías de este proyecto, muy emocionado de formar parte, el tema es co producido por Tiny, ganador de varios Grammy.

daddy yankee echo 2

El dancehall y el reguetón se hace presente también con un fragmento de "Red & Black Light" de Ibrahim Maalouf con la producción de Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype. 

¿Cuándo saldrá?

Aún se desconoce la fecha de publicación de las canciones. 

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