Daddy Yankee y Shenseea lanzan "Echo" sencillo del Mundial FIFA 2026

Daddy Yankee regresa a la música secular con la producción del tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañado por Shenseea.
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Se trata de "Echo", un tema con toques electrónicos que animará esta fiesta deportiva.
"Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol", dijo Yankee de manera oficial a FIFA. "La música y el fútbol hablan un idioma universal", sostuvo Shenseea.
Según los artistas esta melodía incorpora influencias caribeñas y latinas, representando a las culturas de América.
El artista que entregó su vida a Dios mostró fotografías de este proyecto, muy emocionado de formar parte, el tema es co producido por Tiny, ganador de varios Grammy.
El dancehall y el reguetón se hace presente también con un fragmento de "Red & Black Light" de Ibrahim Maalouf con la producción de Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype.
¿Cuándo saldrá?
Aún se desconoce la fecha de publicación de las canciones.