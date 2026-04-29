Visita Quintana Roo y Chiapas con la Tarjeta de Visitante Regional: Trámite gratuito

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Descubre cómo tramitar la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para ingresar de forma legal y gratuita a la frontera sur de México. Conoce los requisitos, documentos necesarios y los puntos fronterizos habilitados para obtener este beneficio

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La Tarjeta de Visitante Regional (TVR) permite el ingreso temporal a la frontera sur de México de forma ordenada, segura y legal. El documento es gratuito, tiene una vigencia de cinco años y con el mismo se autoriza una estancia máxima de siete días por visita.

Si estas interesado en obtenerla, pero no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo debes de hacer el respectivo trámite.

Con la TVR se puede ingresar a los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, siempre y cuando no se desarrollen actividades remuneradas o de trabajo, es decir, solo se puede usar para visitar familiares, amigos o simplemente para un descanso corto.

Se puede ingresar desde Huehuetenango o San Marcos. (Foto: Archivo)

De acuerdo con el Gobierno mexicano, el trámite es sencillo, pero requiere presentar los siguientes documentos: Pasaporte, Documento Personal de Identificación (DPI) o documento de identidad y viaje, vigente.

En el caso de los menores de edad, es necesario contar con un certificado de nacimiento (de no más de seis meses de haberse extendido); así mismo es necesaria la autorización de ambos padres o del tutor legal ante un notario público o un juez de paz.

En Guatemala hay seis lugares donde se puede solicita el TVR. (Foto: Cortesía Gobierno de México)

En el caso de las personas extranjeras, residentes en Guatemala, Belice, El Salvador u Honduras deberán acreditar su residencia permanente en los mencionados países.

Se debe de tomar en cuenta que el proceso es presencial y debe hacerse en cualquiera de los seis puntos ubicados en la frontera entre México y Guatemala.

Lo pueden solicitar las personas extranjeras que residan en Guatemala, Belice, El Salvador u Honduras. (Foto: Archivo)

Toma en cuenta que hay pasos habilitados, entre estos se encuentran El Ceibo, entre Tabasco y Petén; también en Chiapas, por Carmen Xhan y la Ciudad Cuauhtémoc; así como en San Marcos, por Unión Juárez, Casa Roja Talismán y Ciudad Hidalgo.

El procedimiento

En el lugar, el Agente Federal de Migración verifica la documentación y realiza la captura de datos biométricos, estos incluyen huellas dactilares, el iris del ojo, la firma y se captura una fotografía digital. Posteriormente, los responsables efectúan una entrevista de dictaminación.

Con el TVR se puede estar en México hasta por siete días. (Foto: Archivo)

Tras el análisis correspondiente de los documentos, se te notificará la resolución del trámite. Si este fue aprobada, deberás firmar los documentos y recibirás la TVR respectiva.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número telefónico 01 800 00 46264 desde Ciudad de México o al 00 (502) 2420 3400 desde Guatemala, o consultar el portal oficial www.gob.mx.