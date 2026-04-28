Guatemala obtiene bronce en campeonato mundial de Cheerleading

El equipo guatemalteco "Cheer Industry" recibió la medalla de bronce en el "Campeonato Mundial de Cheerleading", organizado por la International Cheer Union (ICU), celebrado en Orlando, Florida.
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El equipo de Guatemala formado por 23 atletas, bajo la dirección del entrenador Mario Alegría, junto a su cuerpo técnico de CD Athletics dio todo en el escenario y fue premiado.
"No se cual será nuestro destino y el futuro de yo como entrenador, lo que sí estoy seguro es que le puse todo el corazón y di todo de mí para poner a mi país en la historia. Me llevo recuerdos lindos, experiencia y mucho crecimiento, al final del día Roma no se construyó en un día, el mismo Dios tardó 7 días en su creación.
"Solo me queda decir gracias a quienes me han acompañado en este proceso, creído en mí y confiando en mi proceso", escribió el coach Alegría acerca de este premio.
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