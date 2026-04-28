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Guatemala obtiene bronce en campeonato mundial de Cheerleading

  • Por Selene Mejía
28 de abril de 2026, 11:02
Guatemala gana bronce en campeonato internacional. (Foto: Oficial)

Guatemala gana bronce en campeonato internacional. (Foto: Oficial)

El equipo guatemalteco "Cheer Industry" recibió la medalla de bronce en el "Campeonato Mundial de Cheerleading", organizado por la International Cheer Union (ICU), celebrado en Orlando, Florida. 

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El equipo de Guatemala formado por 23 atletas, bajo la dirección del entrenador Mario Alegría, junto a su cuerpo técnico de CD Athletics dio todo en el escenario y fue premiado. 

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Foto: Cheer Industry.

"No se cual será nuestro destino y el futuro de yo como entrenador, lo que sí estoy seguro es que le puse todo el corazón y di todo de mí para poner a mi país en la historia. Me llevo recuerdos lindos, experiencia y mucho crecimiento, al final del día Roma no se construyó en un día, el mismo Dios tardó 7 días en su creación.

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Foto: Cheer Industry.

"Solo me queda decir gracias a quienes me han acompañado en este proceso, creído en mí y confiando en mi proceso", escribió el coach Alegría acerca de este premio. 

MIRA: 

BRONCE
Foto: Cheer Industry.

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Foto: Cheer Industry.

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Foto: Cheer Industry.

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Foto: Cheer Industry.

@cheer.industry.gt Cheer Industry Jags #allstarcheer #cheer #typ #cheerleading #cheerleadingworlds ♬ Tg lady jags 2026 stunt mix - superiiorcheer2

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