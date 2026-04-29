Phillies despiden al mánager Rob Thomson tras opaco inicio en la MLB

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Los Phillies de Filadelfia despidieron este martes a su mánager, Rob Thomson, tras un inicio de temporada para el olvido en las Grandes Ligas.

El equipo marcha con récord de 9-19, uno de los peores de la MLB, situación que terminó por pasarle factura al estratega de 62 años, pese a su historial reciente con la organización.

Thomson cierra su etapa con balance positivo de 355 victorias y 270 derrotas en poco más de cuatro temporadas, periodo en el que logró clasificar a los Phillies a los playoffs de forma consecutiva. Su punto más alto llegó en 2022, cuando asumió como interino y condujo al equipo hasta la Serie Mundial, la cual perdieron contra los Astros de Houston.

Sin embargo, el presente pesó más que el pasado. Filadelfia venía de una racha de diez derrotas consecutivas (la peor desde 1999) y apenas logró cortar la sequía el fin de semana.

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El bajo rendimiento colectivo, incluso con figuras como el venezolano José Alvarado y los dominicanos Cristopher Sánchez y Johan Rojas, terminó inclinando la balanza hacia un cambio en el banquillo.

El relevo será Don Mattingly, histórico pelotero de los Yankees, quien deja su rol como coach de banca para asumir de forma interina el mando del equipo durante el resto de la temporada.