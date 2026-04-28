¿Por qué San Nicolás es la joya neogótica oculta en el corazón de Xela?

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Tras el terremoto de 1902, este icónico templo de la zona 3 transformó el paisaje de Xela, resguardando una historia de fe y reconstrucción comunitaria que hoy define el patrimonio de Occidente

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En el corazón de la zona 3 de Quetzaltenango, donde el ritmo urbano contemporáneo dibuja líneas de concreto y comercio, dos agujas de estilo neogótico rompen la rutina visual y se elevan con elegancia hacia el cielo.

Se trata de la Iglesia de San Nicolás, un templo que no solo define el paisaje arquitectónico de la ciudad altense, sino que también resguarda la memoria viva de una sociedad que aprendió a levantarse con determinación tras la adversidad.

San Nicolás, legado arquitectónico y espiritual de Xela. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La historia de este emblemático recinto se remonta al año 1874, cuando fue fundada bajo el nombre de San Nicolás de Tolentino en la zona 1, en las cercanías del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO).

En aquel entonces, Quetzaltenango aún conservaba la traza y el sosiego de su pasado colonial. Sin embargo, el devastador terremoto de San Perfecto, ocurrido en abril de 1902, cambió drásticamente el rumbo de la ciudad, dejando el antiguo templo gravemente dañado y obligando a replantear su futuro.

Las paredes laterales contienen hermosos vitrales que dejan entrar la luz. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Lejos de resignarse ante la pérdida, los vecinos y las autoridades de la época optaron por trasladar la iglesia hacia el norte, en una decisión que no solo implicó una reconstrucción física, sino que demostró una visión de planificación urbana. Este movimiento impulsó la expansión hacia la actual zona 3, dando paso a nuevos barrios y transformando la dinámica de la ciudad.

La construcción del nuevo templo inició en 1909, sostenida por el esfuerzo comunitario, donaciones y años de perseverancia. Finalmente, el 5 de abril de 1946, durante el Quinto Viernes de Cuaresma, la obra fue bendecida e inaugurada, marcando un momento histórico para la feligresía.

Diferentes imágenes permanecen en el interior del templo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

A diferencia de otros templos de estilo barroco, San Nicolás adoptó una arquitectura neogótica, caracterizada por sus líneas verticales que evocan elevación espiritual y fortaleza. Sus torres se convirtieron en un ícono visible desde distintos puntos de la ciudad.

El historiador Jorge Valverde destaca que la obra fue posible gracias al trabajo de la Hermandad del Señor Sepultado y al apoyo constante de la comunidad. La ceremonia inaugural fue presidida por el sacerdote Fernando Recinos, en medio de una gran expectativa de los fieles.

Detalles arquitectónicos resaltan el estilo neogótico del templo altense, (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Con el paso de los años, la parroquia también evolucionó en su administración, pasando de la diócesis a la orden salesiana, que actualmente continúa su labor pastoral en el sector.

Hoy, más que un templo, la iglesia de San Nicolás representa la resiliencia de Quetzaltenango. Sus muros cuentan una historia de pérdida, decisión y renacimiento, recordando que incluso después del desastre, la fe y la unión comunitaria pueden impulsar a toda una ciudad a seguir adelante.