Fallas y falta de juez atrasa audiencia de reos que secuestraron a guardias

-

La audiencia de cinco reos acusados por el motín en la cárcel de zona 18 fue reprogramada para el viernes 22 de agosto a las 13:00 horas.

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales reprogramó la audiencia de primera declaración de cinco privados de libertad sindicados de participar en el motín ocurrido el pasado 12 de agosto en el centro de detención para varones de la zona 18.

Los sindicados se encuentran actualmente en el centro de detención preventiva Fraijanes 2, se harà enlace por videoconferencia. (Foto: Wilder López/Soy502)

La diligencia fue aplazada por problemas en la conexión de videoconferencia y por la falta de designación de un juez de paz que garantizara los derechos constitucionales de los sindicados. La nueva fecha quedó programada para el viernes 22 de agosto a las 13:00 horas.

Un video fue difundido durante el motín en Preventivo zona 18. se observa a seis guardias rehenes. (Imagen: captura de pantalla)

Acusaciones

Los cinco reos enfrentan acusaciones por motín, plagio o secuestro, portación ilegal de armas, homicidio en grado de tentativa y encubrimiento propio, según detalló el Ministerio Público (MP), que dirige la investigación.

Los cinco reos enfrentan acusaciones por motín, secuestro, portación ilegal, homicidio en grado de tentativa y encubrimiento propio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los sindicados fueron identificados como: Alfonso Castillo González, Edy Martín Yanes Ordóñez, Jimmy Efraín Cruz Huertas, Estuardo Ulises Aguilar y Edgar Alejandro Ramírez.

Durante los disturbios, según las autoridades, once agentes penitenciarios fueron retenidos dentro de las instalaciones carcelarias y se reportó un custodio herido por arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital de la zona 6. Además, los reos habrían despojado a los custodios de cinco armas de fuego (incluidos tres fusiles) y portaban también cuatro teléfonos celulares.

Los reos habrían despojado a los custodios de cinco armas de fuego (incluidos tres fusiles). (Foto: Wilder López/Soy502)

Videoconferencia

Los sindicados se encuentran actualmente en el centro de detención preventiva Fraijanes 2, desde donde se intentó realizar el enlace por videoconferencia. Sin embargo, no se logró la comunicación adecuada ni se presentó un juez de paz al centro, como había solicitado el juzgado.

Durante la audiencia también se notificó que uno de los defensores privados renunció a continuar representando a uno de los sindicados, lo cual podría complicar aún más el avance del proceso.