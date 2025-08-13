Esto pasará con los implicados en los disturbio del preventivo de zona 18

-

Los sindicados solicitaron su traslados a la cárcel Renovación I por motivos de seguridad.

Cinco privados de libertad, presuntos integrantes del Barrio 18, fueron trasladados este miércoles 13 de agosto a la Torre de Tribunales, señalados de participar en los disturbios ocurridos el martes 12 de agosto en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

(Foto: Wilder López/Soy502)

En el disturbio, un guardia del Sistema Penitenciario y un interno resultaron heridos. Además, seis guardias del Sistema Penitenciario fueron retenidos como rehenes por varias horas.

Seis guardias del Sistema Penitenciario fueron retenidos por reclusos durante los disturbios en el preventivo de zona 18. (Imagen: captura de pantalla)

En la diligencia, el juez informó a los sindicados el motivo de su detención, pues el Ministerio Público (MP) indicó que hasta el momento aún no cuenta con la carpeta de investigación completa del caso.

Las audiencias se realizarán en formato de videoconferencia con al menos 48 horas de anticipación, por motivos de seguridad.

(Foto: Wilder López/Soy502)

La audiencia de primera declaración fue programada para el lunes 18 de agosto a las 14:00 horas.

Asimismo, el MP, solicitó que los cinco reclusos sean trasladados al Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II.

Sin embargo, durante la audiencia, uno de los implicados solicitó su traslado a la cárcel de Renovación I en Escuintla, argumentando que su vida y la de sus compañeros corre peligro.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Los sindicados no podrán regresar al Preventivo de zona 18, debido a que ahí se registraron los hechos, como medida de seguridad para ellos y para el personal del centro.

Al cierre de esta nota se desconoce a dónde serán trasladados.