Audiencia en contra de pandilleros recapturados fue suspendida

Este martes se tenía prevista la audiencia de primera declaración en contra de dos pandilleros fugados de Fraijanes II recapturados, sin embargo, se suspendió.

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" tenían programada audiencia de primera declaración por el delito de evasión, esto tras fugarse de la cárcel de Fraijanes II y ser recapturados.

La audiencia estaba programada en el juzgado Cuarto B a las 8:30 horas, y los recapturados comparecerían de manera virtual, pero debido a fallas en la conexión se suspendió la audiencia.

Ambos fueron capturados tras operativos de la Fiscalía contra el delito de Extorsión y de la Policía Nacional Civil el 17 de octubre pasado en Huehuetenango y guardan prisión en el Preventivo para Varones de la zona 18.

Hasta el momento se desconoce para cuándo quedó programada la audiencia. Mientras tanto, 16 de los 20 fugados, no han sido ubicados.

Estos son los pandilleros fugados de Fraijanes II. Entre estos hay ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18. (Foto: Mingob)

Datos sobre los reos

De León, alias Little Strong, pertenece a la pandilla Barrio 18 y se fugó de Fraijanes II, en donde cumplía una condena de 10 años por extorsión.

Según informó el Ministerio Público (MP), la sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Retalhuleu, tras un proceso impulsado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

De acuerdo con la investigación, el acusado se dedicaba a exigir fuertes sumas de dinero a comerciantes del municipio de Champerico, Retalhuleu y llegó a demandar hasta 25 mil dólares (alrededor de Q193 mil) a los propietarios de negocios, esto a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

(Foto: MP)

Monstruo

Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" también pertence a la clica "Solo para Locos", del Barrio 18.

El MP informó que el detenido tenía orden de captura por el delito de evasión, emitida el 14 de octubre del presente año y seis antecedentes criminales, entre ellos dos por asesinato, motín de presos, robo agravado y tráfico de drogas, cometidos entre 2004 y 2009.

Ministerio Público coordina captura en flagrancia de pistolero que cuidaba a reo fugado alias "Monstruo"



En seguimiento a allanamiento liderado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión para la recaptura de Marlon Manolo…

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasada, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público informó que la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, ya fueron capturados 25 guardias del Sistema Penitenciario, el subdirector de la cárcel, mientras hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del SP, Ludín Godínez.