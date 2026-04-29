Secuestradores de Julio Amilcar Martínez delatados por audios de llamadas (videos)

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Durante la audiencia de etapa intermedia por el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, se reprodujeron audios que evidencian la negociación que los secuestradores sostuvieron con la familia.

Este día, en la audiencia de etapa intermedia por el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, se presentaron escuchas telefónicas que dan cuenta de la forma en que se negoció la liberación de la víctima.

Cabe recordar que los secuestradores exigían Q5 millones a cambio de su liberación, según una llamada recibida el día en que fue secuestrado, en mayo de 2025.

Al finalizar la jornada, el juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, reprogramó la continuación de la audiencia para el 4 de mayo, a partir de las 9:30 horas.

Durante la audiencia, se escuchó cómo la esposa de la víctima, al responder una llamada de uno de los sindicados, Carlos González, entre llantos le decía que ya no aguantaba más y cuestionaba cómo pretendían que siguiera "ajustando", si ya no tenía dinero.

En este vídeo la esposa de víctima de secuestro le dice, entre llantos, a uno de los sindicadoa que ya aguanta. (Audio: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/Q8HLM3ySTj — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 29, 2026

En ese mismo audio, la esposa de Martínez le pide a González que tenga piedad y le reitera: "no sean así, por favor, pongan la mano en la conciencia".

Además, le indica que ya no podía conseguir más dinero, pues había vendido su vehículo y sus joyas, por lo que insistía en que había hecho todo lo posible.

No obstante, en otra comunicación se escucha a González conversar con Anelsy Quiñónez, quien se encuentra prófuga y es conviviente de otro sindicado, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda.

En ese audio, Quiñónez le explica a González que enviarían por escrito una comunicación en la que indicarían: "mire señora, le voy a aceptar esa cantidad por el momento", en referencia a Q1.5 millones, monto que posteriormente fue reducido hasta Q763 mil, cantidad que la esposa de Martínez afirmó poder reunir en ese momento.

Asimismo, se reprodujo otra llamada en la que Quiñónez señala que ya no aceptarían el monto anterior, debido a que Martínez le había indicado a su esposa que vendiera una propiedad para reunir más dinero.

Anelsy Quiñonez le dice a Carlos Gonzales que ya no van a recibir la cantidad pactada porque el odontólogo le dijo a su esposa que vendiera una propiedad. pic.twitter.com/OOJZ3TK04Q — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 29, 2026

En otro audio, se escucha a Martínez tomar el teléfono y decirle a su esposa: "dile a mis hijas que las amo mucho", a lo que ella responde que también lo ama.

Finalmente, se reprodujo una llamada en la que Quiñonez, aún prófuga, conversa con Girón Castañeda, quien se encuentra privado de libertad.

En este vídeo, Anelsy Quiñonez, que se encuentra prófuga conversa con Carlos González quien es el negociador. (Vídeo: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/88btVDrNRN — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 29, 2026

El caso

El odontólogo fue secuestrado en mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro del Ministerio Público (MP) realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez, quien continúa prófuga, son: Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González.