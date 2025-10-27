¿Qué armas faltan? Ministerio de la Defensa sigue investigando faltante de armamento

El Ministerio de la Defensa cuenta con el apoyo técnico de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para la auditoría de inventarios de armamento y determinar la cantidad exacta de arsenal extraviado.
El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó este lunes 27 de octubre que sigue investigando el faltante de armamento detectado en el Comando Aéreo del Norte, en Petén.
Según la institución, el caso está a cargo del Ministerio Público (MP), que ya recibió la denuncia y dirige las investigaciones para esclarecer los hechos. Hasta ahora, se confirman cuatro personas detenidas relacionadas con el caso.
Las autoridades indicaron que por motivos legales no divulgarán los nombres ni cargos de los detenidos hasta que avance el proceso judicial, para no afectar las investigaciones.
El Ministerio de la Defensa también revisa sus inventarios y sistemas de control interno para determinar cuántas y qué tipo de armas faltan. Los datos oficiales se darán a conocer cuando terminen las verificaciones.
En este proceso participa la Contraloría General de Cuentas (CGC), que brinda apoyo técnico para revisar los registros de armamento, municiones y equipo.
La institución aseguró que mantendrá informada a la población conforme avance la investigación y que el objetivo es esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades según la ley.
El robo en el Comando Aéreo del Norte se contabiliza así:
- 55 fusiles
- 14,420 municiones calibre 5.56 milímetros
- 92 tolvas de 35 cartuchos cada una
- 19 tolvas de 20 cartuchos cada una
- 3 lanzagranadas
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) manifestó su preocupación tras conocerse el caso. El ente empresarial alertó sobre el grave riesgo que representa la sustracción de armas de grado militar, pues podrían terminar en manos de estructuras criminales.
Las investigaciones preliminares, dirigidas por el Ministerio Público, sugieren que el robo habría sido un hecho interno. Según los primeros reportes, un miembro del propio Ejército de Guatemala se perfilaba como el principal sospechoso del hurto del equipo bélico.