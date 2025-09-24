Aullidos y una canción de Shakira en la sesión del Congreso

-

Un peculiar momento se transmitió en vivo, cuando los diputados del Congreso celebraban su sesión plenaria este martes 23 de septiembre.

Los diputados celebraron su sesión ordinaria número 33 de este año y, además de discusiones, lectura de iniciativas y aprobaciones, este martes hubo hasta aullidos.

Todo ocurrió cuando el diputado Inés Castillo disertaba sobre la importancia de que el Gobierno refuerce las acciones contra los mareros.

Una vez el legislador terminó su argumentación, varios de sus compañeros empezaron a aullar y reprodujeron una famosa canción de la cantante colombiana Shakira.

"No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas", comenzó a sonar en el micrófono que alguno de los presentes abrió, mientras el presidente del organismo, Nery Ramos, intentaba continuar con la plenaria.

Debido a la situación, el presidente llamó a la Secretaría de la Junta Directiva a tomar el control del sonido en el hemiciclo. Puesto que el cónclave se transmitía en vivo, el peculiar momento quedó grabado.