Congreso modifica la Ley de Competencia

Los diputados del Congreso corrigieron errores contenidos en el decreto original y modificaron la Ley de Competencia.

Tras retomar un proceso que dejaron pendiente el pasado 12 de agosto, los diputados del Congreso reformaron la Ley de Competencia a menos de 10 meses de su aprobación.

Miembros de la Comisión de Economía informaron que los cambios eran necesarios, debido a contradicciones detectadas en la normativa que se avaló en noviembre del año pasado. La propuesta fue impulsada por el oficialismo.

Los cambios aplicados están planteados en la iniciativa 6605 y en algunas enmiendas. Uno de ellos se centra en la forma en que se deberá rotar la presidencia del Directorio de la Superintendencia de Competencia.

Originalmente, se estableció que debía hacerse por edad, pero ahora se definió que el primer presidente de ese ente colegiado deberá ser el director titular designado por el Ejecutivo, luego le correspondería al nombrado por el Congreso y al final, al electo por la Junta Monetaria. La duración de ese puesto se mantendría en dos años.

También se pretende una reducción en la multa fijada para denunciantes de prácticas anticompetitivas cuyos procesos se declaren improcedentes, por "ser manifiestamente falsas". La sanción máxima pasó de 200 mil salarios mínimos a 50 mil de ellos.

Funciones del Mineco

Con el nuevo decreto también se reformó un artículo de la Ley Orgánica del Ejecutivo, específicamente el que determina las funciones del Ministerio de Economía (Mineco).

De esa cuenta, se establece que la cartera tendrá que "formular y ejecutar, en el marco jurídico vigente, las políticas de protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal de la competencia desleal", restituyendo aspectos que se habían eliminado en el Decreto 32-2024, que contiene originalmente la Ley de Competencia.

Además, se busca que el Mineco, a través del Viceministerio de Inversión y Competencia, ejerza funciones de "promoción, fomento y divulgación de la competencia", mientras se organiza la Superintendencia y se integran las dependencias que tendrían a cargo tales labores.

Para finalizar, se agrega que el reglamento de la Ley deberá ser autorizado también por ese Ministerio, facultad que no estaba contenida en la normativa original.