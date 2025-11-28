Aumenta a 128 la cifra de muertos tras incendio en Hong Kong

-

Tras arder durante más de 40 horas, el incendio quedó extinguido pero dejó el saldo de 128 fallecidos y miles de personas sin hogar.

La cantidad de personas fallecidas debido al siniestro más agresivo registrado en Hong Kong de los últimos años, asciende a 128 personas, de estás 89 no han logrado ser identificados.

Las llamas se desataron la tarde del miércoles en los andamios de bambú instalados en las torres en reparación de Tai Po, en la urbanización Wang Fuk Court, un complejo con más de 1.800 apartamentos.

Luego de 40 horas de trabajo por los cuerpos de bomberos, las llamas por fin pudieron apagarse.

Más de 1,000 apartamentos fueron alcanzados por el fuego. (Foto AFP)

Las autoridades investigan las causas de la tragedia, incluida la presencia de los inflamables andamios de madera y de mallas protectoras de plástico con las que comúnmente se envuelven los edificios en reparación. Dentro de los materiales inflamables que influyeron en la propagación del incendio se encontró poliestireno.

Residentes del complejo han mencionado que no oyeron ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

Las autoridades atribuyen la propagación del incendio a los materiales de la renovación del área, como la malla, láminas de plástico y poliestireno. (Foto: AFP)

Este ha sido el incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de al menos 135 personas.

Muchas personas conmovidas por la tragedia se han reunido los últimos días cerca del complejo para organizar ayuda para los damnificados con ropa, víveres y suministros del hogar, además de brindar atención médica y psicológica.

En una plaza pública se instalaron puestos de suministro y cabinas de atención médica y psicológica (Foto: AFP)

Hasta ahora ocho personas fueron detenidas por presunta corrupción en torno a las obras de restauración del complejo residencial.

La comisión anticorrupción local indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres y a una mujer, de entre 40 y 63 años de edad. Entre ellos hay dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.