Aumentan ataques armados en contra de políticos y sus familiares

-

Diputados, políticos y sus familiares han sido víctimas de ataques armados durante 2025. Solo en noviembre se han reportado tres hechos.

EN CONTEXTO: Asesinan a hermana del diputado Juan Ramón Rivas en Izabal

En los 19 días que van de noviembre, tres hechos armados se han registrado con un común denominador: ha sido en contra de políticos o sus familiares.

Entre estos, el brutal ataque armado en contra del excandidato a alcalde de El Tejar, Elías Ramírez, hecho que se registró el 8 de noviembre pasado.

Una cámara de videovigilancia logró captar el momento exacto de cuando ocurrió el ataque directo contra Ramírez. En las imágenes se observa cuando ambas víctimas salen de un comercio ubicado enfrente del parque central de Párramos, en Chimaltenango.

Posteriormente, cinco individuos armados descienden de un vehículo tipo camioneta que se encontraba estacionado en el lugar y los acribillan con múltiples disparos.

Los hombres simulaban ser obreros al portar cascos de seguridad industrial y chalecos.

El excandidato a alcalde falleció en un ataque armado en su contra. (Foto: captura de pantalla)

Crimen en el Periférico

Posteriormente, el ataque armado en contra del exdiputado Juan Salguero, ocurrido el 18 de noviembre en la zona 7 capitalina, quien perdió la vida cuando era trasladado al Hospital.

El ataque se registró en el carril auxiliar del Anillo Periférico, en cercanías del puente de Villa Linda, zona 7, la tarde del martes 18 de noviembre.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), individuos a bordo de una motocicleta negra interceptaron el paso del exdiputado intentando perpetrar un asalto; al acercarse al vehículo, realizaron disparos que alcanzaron a Salguero en cinco ocasiones en el tórax y una en el rostro.

Captan los momentos después del ataque armado en contra de exdiputado Juan Alberto Salguero ocurrido en el Anillo Periférico el 18 de noviembre. https://t.co/w7SWZDDEYu pic.twitter.com/eDeDs5Dj8S — Soy 502 (@soy_502) November 19, 2025

Por último, se registró el asesinato de la hermana del diputado Juan Ramón Ramírez, ocurrido durante este miércoles en Puerto Barrios, Izabal.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que Ileana Rivas, de 57 años, falleció en un ataque armado en Puerto Barrios, Izabal.

El cuerpo de la mujer quedó en la entrada de la vivienda, mientras un niño de un año, que se cree era su nieto, falleció en su traslado hacia el Hospital.

La hermana del diputado Juan Ramón Rivas fue asesinada. (Foto: Nuestro Diario)

No son los únicos hechos

A estos tres últimos hechos, hay que sumarles otros, en situaciones similares.

El 12 de agosto, el diputado Juan Ramón Rivas, sufrió un ataque armado en la zona 2 capitalina. Ese día, uno de sus guardespaldas falleció. Él salió ileso (Su hermana fue asesinada este martes).

Mientras, el 26 de mayo pasado, la esposa del diputado Vitelio Lam, sufrió un ataque armado en el interior de una residencial en Santa Catarina Pinula.

El hecho armado se registró en el interior del condominio Los Diamantes en Carretera a El Salvador. (Foto: Soy502)

Sin avances en investigaciones

Si bien, todos los hechos están aislados y no están vinculados entre sí, varias Fiscalías tienen a cargo la investigación de los ataques.

Hasta el momento, ninguno de los cinco ataques en contra de políticos y sus familiares ha quedado resuelto.

En algunos casos, han sido ataques directos, en otras como represalias por la delincuencia común que afecta a todo el país.