Asesinan a hermana del diputado Juan Ramón Rivas en Izabal

La hermana del diputado Juan Ramón Rivas fue asesinada en Izabal. El congresista sobrevivió a un atentado en agosto pasado.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que Ileana Rivas, de 57 años, falleció en un ataque armado en Puerto Barrios, Izabal. La víctima es hermana del diputado por Izabal, Juan Ramón Rivas.

El cuerpo de la mujer quedó en la entrada de la vivienda, mientras un niño de un año, que se cree era su nieto, fue trasladado herido hacia un hospital.

Raúl Pedroza, socorrista, informó que el menor de edad falleció a su ingreso al centro asistencial, tenía una herida en el pecho con salida en la espalda, en la región del pulmón.

"Escuchamos una ráfaga de disparos. Vimos que ella salió corriendo con el niño, pero no sobrevivió", relató Beatriz García, vecina del sector.

La hermana del diputado fue asesinada en su vivienda. (Foto: Pablo Miguel /Nuestro Diario)

Atentado contra diputado

El 12 de agosto pasado, el diputado sufrió un atentado. De acuerdo con el Ministerio Público, el representante de Izabal y miembro del bloque Vamos iba acompañado de otra persona cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra su vehículo.

Todo habría ocurrido, cuando un semáforo marcó en rojo, en un sector de la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1 y no en la zona 2, como se informó inicialmente.

El acompañante del diputado, de quien se desconoce la identidad, tampoco habría sufrido heridas.

El diputado Juan Ramón Rivas sufrió un atentado en agosto pasado. (Foto: Soy502)

Producto del atentado murió el guardaespaldas del parlamentario, Walter Timoteo Esquivel, quien conducía el picop que fue atacado a tiros.

"Sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial donde perdió la vida", dice el reporte del MP.

Entretanto, Bomberos Voluntarios indicaron que el hombre murió en el Hospital General San Juan de Dios.

En el lugar del atentado, personal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas encontró cinco casquillos, los cuales serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

En el sitio también había manchas de sangre.