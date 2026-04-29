¿Más de 50 años? Los síntomas de cáncer de próstata que no debes ignorar

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Datos del Incan revelan la importancia de identificar síntomas de cáncer prostático a tiempo. Gracias a la terapia focal avanzada de la Clínica Universidad de Navarra, los hombres cuentan con nuevos tratamientos para combatir esta enfermedad sin afectar su calidad de vida

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El cáncer de próstata es una de las principales amenazas para la salud masculina en Guatemala. Aunque detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, apenas el 40 % de los hombres acude al médico cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa difícil de tratar.

Las cifras preocupan. A nivel mundial, en 2022 se registraron cerca de 1.47 millones de nuevos casos y se estima que esta cantidad podría duplicarse para 2040.

En el país, el Instituto de Cancerología (Incan) señala que este tipo de cáncer representa el 12 % de los diagnósticos, lo que lo ubica entre los más frecuentes en hombres.

La detección tardía del cáncer de próstata sigue siendo uno de los principales riesgos para la salud masculina. (Foto: Clínica Universidad de Navarra)

Uno de los datos más alarmantes es que casi 4 de cada 10 pacientes llegan en etapa avanzada, cuando el cáncer ya se ha extendido a otras partes del cuerpo.

Esto reduce considerablemente las probabilidades de supervivencia y obliga a tratamientos agresivos como cirugías, quimioterapia o radioterapia, que afectan fuertemente la calidad de vida.

Sin embargo, la Clínica Universidad de Navarra señala que ya existen nuevas alternativas médicas que están cambiando la forma de tratar esta enfermedad.

Entre ellas destaca la terapia focal, un procedimiento menos invasivo que actúa únicamente sobre la zona afectada sin dañar el resto del órgano.

En Guatemala, uno de los datos más alarmantes es que 4 de cada 10 pacientes llegan en etapa avanzada. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Según estudios de esta institución, los resultados son alentadores: el 88 % de los casos se mantienen controlados y el 100 % mantiene el control urinario.

Especialistas aseguran que este avance representa un cambio importante en la forma de tratar la enfermedad, ya que no solo se busca eliminar el cáncer, sino también preservar la calidad de vida del paciente.

Los médicos insisten en la importancia de la detección temprana. Los hombres mayores de 50 años, o con antecedentes familiares, deben prestar atención a señales como dificultad para orinar, presencia de sangre, dolor en los huesos o pérdida de peso sin explicación.

El Instituto de Cancerología (Incan) señala que este tipo de cáncer representa el 12 % de los diagnósticos. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Enfrentar el miedo y los tabúes sigue siendo uno de los mayores retos. Acudir a revisiones médicas a tiempo puede elevar la probabilidad de supervivencia por encima del 90 %.

La medicina apuesta por tratamientos más precisos y menos invasivos, pero el primer paso sigue siendo el no ignorar los síntomas y buscar ayuda a tiempo.