Un viaje en el tiempo: Visita la exposición de los 250 años de la capital

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La Municipalidad de Guatemala invita a la exposición 250 años Ciudad de Guatemala en el Centro Cultural Municipal. Esta muestra histórica detalla el traslado desde Antigua Guatemala tras los terremotos de Santa Marta hasta la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción en el Valle de la Ermita.

La Municipalidad de Guatemala informó a la población sobre la exposición itinerante "250 años Ciudad de Guatemala", la cual se encuentra abierta al público en el Centro Cultural Municipal, ubicado en la 7a. avenida 12-11, y estará disponible hasta el 4 de mayo.

La muestra presenta un recorrido histórico que explica los motivos del traslado de la ciudad desde el valle de Panchoy, actual La Antigua Guatemala, hacia el valle de las Vacas, también conocido como valle de la Ermita, así como su evolución hasta la actualidad.

De acuerdo con información municipal, el traslado fue consecuencia de los devastadores terremotos de Santa Marta, ocurridos en 1773, los cuales obligaron a la sociedad de la época a detenerse durante casi tres años para definir el futuro de la capital.

La muestra ilustra la transformación urbana de la ciudad, desde la arquitectura colonial hasta el surgimiento de edificaciones modernas. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

La exposición también detalla que el nuevo asentamiento fue elegido por sus condiciones favorables: un entorno rodeado de volcanes, tierras fértiles, disponibilidad de agua y un clima templado.

Asimismo, su ubicación estratégica facilitaba la conexión con importantes rutas comerciales hacia el Atlántico, el Pacífico, México y el resto de Centroamérica.

El recorrido destaca que el 2 de enero de 1776 se oficializó la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción, consolidando a la ciudad como un punto clave para el comercio y la movilidad regional.

La exposición detalla que el nuevo asentamiento fue elegido por sus condiciones favorables. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Además, la exposición remonta a épocas anteriores a la colonia, al recordar que el valle estuvo habitado por la antigua ciudad maya de Kaminaljuyú, una civilización con avanzados sistemas hidráulicos y actividad comercial organizada.

El contenido también aborda eventos sísmicos que han marcado la historia reciente, como los terremotos de 1917, 1918 y 1976, resaltando la capacidad de resiliencia de la población ante estos desastres.

Finalmente, la muestra ilustra la transformación urbana de la ciudad, desde los carruajes y la arquitectura colonial hasta el surgimiento de edificaciones modernas, el desarrollo del Centro Cívico y la organización territorial por zonas, reflejando el crecimiento y dinamismo de la capital guatemalteca.