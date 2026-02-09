Aún se espera el ingreso de tres frentes fríos al país en los próximos meses

Tres nuevos frentes fríos aún podrían ingresar al país en los próximos meses, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dos de los tres podrían continuar afectando al país significativamente.

De acuerdo a Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, la llegada de los mismos se prevén que sean dos en marzo y uno en abril, este último no será tan significativo, mencionó el profesional.

Asimismo, indicó que hasta la fecha han contabilizado 11 frentes fríos que afectan al país directamente desde el año pasado y que presuntamente terminaría entre marzo y abril del presente año.

Se recomienda abrigarse correctamente ante el descenso de temperaturas a nivel nacional. (Foto: José Pos/colaborador)

Actualmente, las regiones más perjudicadas por el descenso de las temperaturas son los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango, que han presentado temperaturas entre -3 y -5 grados centígrados.

También, el occidente y las partes altas del altiplano central han tenido temperaturas bajo cero que, según el pronosticador, continuarán en febrero.

Cultivos en el área del occidente del país se han visto afectados ante las heladas. (Foto: Meteorología GT)