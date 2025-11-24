El Barcelona de Lamine reta al campeón del mundo, el Chelsea

-

Lamine Yamal no tenía aún dos años cuando Andrés Iniesta logró en 2009 uno de los goles más recordados de la historia del Barsa y el martes (2:00 p.m.) pisará por primera vez el césped de Stamford Bridge convertido en la gran estrella azulgrana.

El duelo en Londres, no obstante, no tendrá la trascendencia del disputado el 6 de mayo de 2009, que sirvió para que los azulgranas se clasificaran para la final de Roma, gracias al gol de Iniesta en el descuento, preludio de la que iba a ser la tercera Copa de Europa ganada por el club catalán.

Pero el partido del martes será uno de los más atractivos de la jornada 5, con dos de los equipos más en forma del continente, y puede resultar casi decisivo en las aspiraciones de ingleses y catalanes por acabar en el Top 8 y clasificarse directamente para los octavos de final de la competición europea.

En racha

La recuperación de Yamal no es la única buena noticia en el Barsa, que el sábado regresó al renovado Camp Nou, con las novedades de los ya recuperados Joan Garcia y Raphinha.

✈️ ¡Los convocados para viajar a Londres!

Marcus Rashford, que estará disponible en Londres, también será parte de los delanteros para este juego, junto a Lewandowski, Ferran Torres y Fermín, autores de los goles contra el Athletic.

Si el Barça está en una buena racha y no ha perdido en los cinco partidos disputados en noviembre (con cuatro victorias), el Chelsea está en una dinámica parecida, con cuatro triunfos y un empate en las últimas semanas.