Auronplay responde a quienes critican sus "millonarias ganancias"

Auronplay afirmó que los datos filtrados son reales, pero también le envió un contundente mensaje a sus detractores.

EN CONTEXTO: Se filtran los supuestos pagos a los streamers de Twitch

Tras las recientes filtraciones de las ganancias que reciben los streamers de Twitch más reconocidos del mundo, los internautas no se quedaron callados.

Ante fuertes críticas, Auronplay quien figura en la lista dijo que los datos son reales, también decidió responderle a quienes lo criticaron por sus ingresos.

“Hay mucha gente que se enoja cuando ve lo que cobramos. Y lo entiendo. Gente que cobra 600 o 700 euros, una basura. El problema no es nuestro, es del sistema. No está mal que yo cobre lo que cobro, sino lo que gana un médico. No está mal lo que cobramos nosotros, sino lo poco que ganan los médicos”, expresó.

Además invitó a las personas a que si quieren ingresar a Twitch que lo hagan porque es válido querer superarse y que comprueben que no es nada fácil como todos piensan.

“Poco a poco. Lo primero es comprar una cámara, ponerte delante de una PC y comprobarás que no es nada fácil. Mucha gente se enoja y dice que hacemos el bobo en Internet, y los entiendo. Yo trabajé nueve años en una fábrica y cobraba mil euros. Pero un día tomé una decisión y tú también puedes hacer lo mismo. Nadie te lo prohíbe. Twitch es un lugar gratuito. Inténtalo y verás que no es tan fácil. ¿Crees que ser Messi es fácil?”, agregó.

