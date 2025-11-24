Ofrecen recompensa de Q38 millones para dar con paradero de pandillero de la MS-13

Por información para dar con el paradero de Yulan Adonay Archaga Carías, uno de los líderes de la Mara Salvatrucha y considerado entre los más buscados del Federal Bureau of Investigation (FBI), se ofrece una recompensa hasta de Q38,500.00.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala dio a conocer el afiche con los datos del sujeto en mención, quien es acusado de conspiración para distribuir e importar cocaína al primer país en mención.

También se le sindica de conspiración para participar en empresa criminal continua, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante un delito de tráfico de drogas.

"Estados Unidos y Guatemala siguen colaborando para llevar ante la justicia a peligrosos terroristas y criminales transnacionales", manifestaron los representantes de dicha sede diplomática en una publicación de la red social X.

Afiche publicado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. (Foto: redes sociales)