¡Se pasó el alto! Auto impacta contra conductor y se da a la fuga (video)

  • Por Jessica González
12 de febrero de 2026, 10:52
El conductor del auto huyó del lugar. (Foto: captura de video)

La víctima queda sobre el asfalto tras recibir el fuerte impacto.

Un accidente de tránsito se registró este jueves 12 de febrero en la 18 calle y 2a. avenida de la zona 3 capitalina. 

Una de las cámaras instaladas en el sector captó el momento en que el conductor de un auto no respetó el alto y al llegar al cruce, impactó contra un motorista.

(Foto: captura de video)
Tras el fuerte golpe, el motorista cayó al suelo y quedó tendido sobre el asfalto, mientras que el piloto del carro huyó de la escena.

Un vecino se acercó para auxiliar a la víctima, quien seguía sin responder. 

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del motorista.

Estas son las imágenes: 

