¡Se pasó el alto! Auto impacta contra conductor y se da a la fuga (video)

La víctima queda sobre el asfalto tras recibir el fuerte impacto.
Un accidente de tránsito se registró este jueves 12 de febrero en la 18 calle y 2a. avenida de la zona 3 capitalina.
Una de las cámaras instaladas en el sector captó el momento en que el conductor de un auto no respetó el alto y al llegar al cruce, impactó contra un motorista.
Tras el fuerte golpe, el motorista cayó al suelo y quedó tendido sobre el asfalto, mientras que el piloto del carro huyó de la escena.
Un vecino se acercó para auxiliar a la víctima, quien seguía sin responder.
Hasta ahora se desconoce el estado de salud del motorista.
Estas son las imágenes: