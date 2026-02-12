¡En estado grave! Joven sufre ataque armado al salir de su vivienda

Según información preliminar, el atentado pudo deberse a problemas familiares, pues la víctima está en proceso de divorcio.
Hombres armados esperaban afuera de su casa a Dreisi Fabiola de León Roblero, de 29 años, y cuando salió le dispararon sin mediar palabras, dejándola gravemente herida en una calle de la zona 10 de la cabecera departamental de Quetzaltenango.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque ocurrió a las 7:00 horas, cuando la mujer fue interceptada por individuos que se conducían a bordo de una motocicleta.
Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro, quienes acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron al Hospital Regional de Occidente.
María del Carmen Sajquim, comunicadora del centro asistencial, informó que la paciente presenta heridas de bala en la cabeza, fue necesario colocarle ventilación mecánica y su estado de salud, ayer era delicado y permanecía bajo pronóstico reservado.
Proceso legal
Según un investigador policial, el hecho podría estar vinculado a un proceso legal de carácter familiar que la víctima enfrenta, relacionado con un trámite de divorcio, custodia de hijos y distribución de bienes.
No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer, mediante la investigación correspondiente, las causas exactas del ataque y ubicar a los responsables.