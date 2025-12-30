¡Múltiple colisión! Autobús choca con varios vehículos y deja 8 heridos en Escuintla

-

Ocho personas resultaron heridas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a un centro asistencial, entre ellas una menor de edad.

OTRAS NOTICIAS: Comerciante muere tras ataque armado en mercado San Martín zona 6

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 60 de la ruta que conduce de Escuintla hacia Siquinalá, la mañana de este martes 30 de diciembre.

En el percance vial se vio involucrado un bus extraurbano de transportes Paxaman, el cual colisionó con al menos cuatro vehículos.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y al arribar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a ocho personas, de las cuales cuatro fueron estabilizadas en el lugar.

Autobús de los transportes Pamaxan colisiona con varios vehículos en el kilómetro 61 de la Ruta CA-2 Occidente, a la altura de Alianza, Escuintla. pic.twitter.com/aBTWIKPrxU — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 30, 2025

Sin embargo, las otras cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, debido a la gravedad de las lesiones.

Heridos

Estas últimas cuatro víctimas fueron identificadas como:

Ileana Jiménez de 18 años.

Carina López, de 26.

Estefania Letrán, de 6.

Edelson Pérez, de 40.

De manera preliminar se dio a conocer que el autobús perdió el control al momento de intentar cruzar la carretera.