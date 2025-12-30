Versión Impresa
Comerciante muere tras ataque armado en mercado San Martín zona 6

  • Por Geber Osorio
30 de diciembre de 2025, 09:04
Ciudad de Guatemala
Un hombre fue asesinado y otro más resultó herido tras el ataque armado. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Un hombre fue asesinado y otro más resultó herido tras el ataque armado. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Otro hombre resultó con heridas y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Un ataque armado se registró la mañana de este martes 30 de diciembre en el interior del mercado San Martín, en la 20 avenida y 2a. calle, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

En el lugar quedó un comerciante fallecido, el cual fue identificado por los Bomberos Municipales como: Edwin Alfonso Sot, de 37 años.

Esto luego de sufrir varias heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo, tórax y abdomen, según señalaron los socorristas.

La víctima fallecida fue identificada como Edwin Alfonso Sot. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima fallecida fue identificada como Edwin Alfonso Sot. (Foto: Bomberos Municipales)

Además, Fernel Giovanni García Valdés, de 51 años, resultó herido por lo que fue trasladado al Hospital General San Juan De Dios.

De momento se desconoce el motivo de este incidente armado, pero ya se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para que investiguen el hecho de violencia en el lugar.

