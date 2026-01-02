¡Urgente! Autobús sin frenos vuelca, deja al menos un fallecido y 24 heridos

-

Cinco de los heridos ha sido trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes 2 de enero en la cumbre de Santa Elena, en Baja Verapaz.

En el lugar, un bus extraurbano que transportaba a varias personas se quedó sin frenos y terminó volcado a pocos metros de un barranco.

De manera preliminar se ha reportado que hay una persona fallecida, siendo el ayudante del bus.

El accidente del bus ocurrió a la altura de la aldea El Cacao, ruta de la Cumbre al centro de Salamá.



De momento se confirman 24 heridos, los cuales son atendidos por los Bomberos Voluntarios y de ellos cinco fueron trasladados a un centro asistencial.

Según narra uno de los heridos, el piloto del autobús comenzó a bocinar y a tratar de controlar el vehículo cuando se percató que se había quedado sin frenos, y posteriormente impactó con un árbol, el cual evitó que cayera al barranco.