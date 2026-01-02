Versión Impresa
¡Urgente! Autobús sin frenos vuelca, deja al menos un fallecido y 24 heridos

  • Por Geber Osorio
02 de enero de 2026, 14:02
Es bus extraurbano se quedó sin frenos y terminó volcado. (Foto: redes sociales)

Cinco de los heridos ha sido trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes 2 de enero en la cumbre de Santa Elena, en Baja Verapaz.

En el lugar, un bus extraurbano que transportaba a varias personas se quedó sin frenos y terminó volcado a pocos metros de un barranco.

(Foto: redes sociales)
De manera preliminar se ha reportado que hay una persona fallecida, siendo el ayudante del bus.

De momento se confirman 24 heridos, los cuales son atendidos por los Bomberos Voluntarios y de ellos cinco fueron trasladados a un centro asistencial.

(Foto: redes sociales)
Según narra uno de los heridos, el piloto del autobús comenzó a bocinar y a tratar de controlar el vehículo cuando se percató que se había quedado sin frenos, y posteriormente impactó con un árbol, el cual evitó que cayera al barranco.

