¡Prende en llamas! Vehículo se incendia en plena calle este viernes

El incendio se registró en una de las calles que conduce de Antigua Guatemala hacia Ciudad Vieja.
Un incendio vehicular fue reportado la mañana de este viernes 2 de enero en la avenida del Comendador, en San Pedro El Panorama, Antigua Guatemala.
El automóvil quedó consumido por las llamas luego de que un aparente cortocircuito en el sistema eléctrico del mismo, provocara esta emergencia.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para sofocar por completo el fuego y así evitar que alcanzara los inmuebles cercanos.
El vehículo quedó destruido y calcinado casi en su totalidad debido al fuego.
El conductor logró salir ileso luego de que se produjera este siniestro en la vía pública. No se reportaron personas heridas ni lesionadas.