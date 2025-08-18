Automóvil cae al lago de Atitlán y se hunde cerca de la desembocadura de un río

-

En horas de la tarde de este 17 de agosto, un automóvil cayó al lago de Atitlán cerca de la desembocadura del río San Francisco en Panajachel, debido a un aparente descuido.

El vehículo se hundió rápidamente en las aguas del lago, lo que provocó que los Bomberos Voluntarios comenzaran con la búsqueda.

Las personas acuden a esta área que es prohibida para nadar, debido a la profundidad y los remolinos. (Foto: Nuestro Diario)

Un automóvil rodó por descuido al lago de Atitlán y se hundió. (Foto: Nuestro Diario)

Riesgo

El accidente ocurrió en una zona conocida por sus fuertes remolinos y aguas profundas, lo que complica la labor de los rescatistas.

Después de horas de búsqueda, el vehículo aún no ha sido localizado.

Bomberos y la Base Naval están realizando una intensa búsqueda para recuperarlo. (Foto: Nuestro Diario)

El accidente ocurrió en una zona conocida por sus fuertes remolinos y aguas profundas. (Foto: Nuestro Diario)

Las autoridades recordaron que está prohibido nadar en el área, debido a la profundidad y los remolinos que la caracterizan, y que está señalizada con advertencias para evitar accidentes.