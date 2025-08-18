Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Automóvil cae al lago de Atitlán y se hunde cerca de la desembocadura de un río

  • Por Sucely Contreras
17 de agosto de 2025, 18:11
Automóvil se hunde en el lago de Atitlán tras caer al agua por descuido en Panajachel.&nbsp;&nbsp;(Foto: Nuestro Diario)

Automóvil se hunde en el lago de Atitlán tras caer al agua por descuido en Panajachel.  (Foto: Nuestro Diario)

Por el momento, el vehículo no ha sido localizado. 

Otras noticias: Esto pasó con el hombre que golpea a una mujer frente a la PNC

En horas de la tarde de este 17 de agosto, un automóvil cayó al lago de Atitlán cerca de la desembocadura del río San Francisco en Panajachel, debido a un aparente descuido. 

El vehículo se hundió rápidamente en las aguas del lago, lo que provocó que los Bomberos Voluntarios comenzaran con la búsqueda. 

Automovil, cae, lago, hunde
Las personas acuden a esta área que es prohibida para nadar, debido a la profundidad y los remolinos. (Foto: Nuestro Diario)

Automovil, cae, lago, hunde
Un automóvil rodó por descuido al lago de Atitlán y se hundió. (Foto: Nuestro Diario)

Riesgo

El accidente ocurrió en una zona conocida por sus fuertes remolinos y aguas profundas, lo que complica la labor de los rescatistas.

Después de horas de búsqueda, el vehículo aún no ha sido localizado.

Automovil, cae, lago, hunde
Bomberos y la Base Naval están realizando una intensa búsqueda para recuperarlo. (Foto: Nuestro Diario)

Automovil, cae, lago, hunde
El accidente ocurrió en una zona conocida por sus fuertes remolinos y aguas profundas. (Foto: Nuestro Diario)

Las autoridades recordaron que está prohibido nadar en el área, debido a la profundidad y los remolinos que la caracterizan, y que está señalizada con advertencias para evitar accidentes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar