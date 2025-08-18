Automóvil cae al lago de Atitlán y se hunde cerca de la desembocadura de un río

Por el momento, el vehículo no ha sido localizado.
En horas de la tarde de este 17 de agosto, un automóvil cayó al lago de Atitlán cerca de la desembocadura del río San Francisco en Panajachel, debido a un aparente descuido.
El vehículo se hundió rápidamente en las aguas del lago, lo que provocó que los Bomberos Voluntarios comenzaran con la búsqueda.
Riesgo
El accidente ocurrió en una zona conocida por sus fuertes remolinos y aguas profundas, lo que complica la labor de los rescatistas.
Después de horas de búsqueda, el vehículo aún no ha sido localizado.
Las autoridades recordaron que está prohibido nadar en el área, debido a la profundidad y los remolinos que la caracterizan, y que está señalizada con advertencias para evitar accidentes.