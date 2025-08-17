Esto pasó con el hombre que golpea a una mujer frente a la PNC

-

Las autoridades compartieron detalles sobre este caso ocurrido en Mazatenango.

Recientemente se viralizó un video, el cual muestra el momento en que un hombre agrede en repetidas ocasiones a un mujer. La víctima se encuentra dentro de un vehículo de color negro.

Las imágenes han causado indignación, debido a que el hombre golpea a la mujer frente a varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sin que estos intervengan.

Al final del mencionado material audiovisual se observa que el hombre es sometido por los agentes y presuntamente capturado. Sin embargo, fue dejado en libertad.

De acuerdo con la PNC, no lo capturaron debido a que la afectada aseguró que desistiría de la denuncia y según los agentes, la víctima dijo que ellos arreglarían sus problemas.

La PNC también dijo que la víctima solo dio un nombre y un apellido, pero evitó dar más datos al respecto. Mientras tanto, el agresor no fue identificado ni detenido.

El video

Las imágenes revelan que el hombre lanza patadas hacia el interior del automóvil e insulta a la mujer, Unos segundos después la toma por el cabello e intenta sacarla del carro.

Unos instantes después, el agresor le propina varios puñetazos y continúa con los gritos. Posteriormente, llegan al lugar dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los PNC se acercan para saber qué está ocurriendo y el hombre les asegura que no está haciendo nada. Después intenta pelear con uno de los agentes.

Ante la mirada de los agentes, el hombre agrede nuevamente a la mujer, sin que estos intervengan. Cuando uno de ellos, le agarra la mano al agresor, este responde: "No me toques, usted no sabe quièn soy yo. No se meta conmigo pues".

Pero el altercado continúa y la mujer no desciende del carro, lo que provoca que el hombre la siga atacando y amenazando a los policías. "No me toqués, no sabes quien soy", asegura nuevamente.

El hombre golpea el automóvil, le pega a la mujer nuevamente y le dice a los PNC: "Agárrame pues ya que le estoy pegando, agárrame pues", reitera el enardecido agresor.

Después de varios minutos, llegan otros agentes pero ninguno lo detiene. La mujer baja del automóvil y nuevamente es agredida por el hombre ante los policías.

Esto es lo que ocurrió: