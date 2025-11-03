Video: Así fue el rastreo y rescate del jaguar en San Juan Sacatepéquez

-

La esperada localización y rescate de la cachorra de jaguar melánico de 10 meses, que se había escapado de una colección privada en San Juan Sacatepéquez, culminó con éxito.

ARTÍCULO RELACIONADO: Localizan a jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez

El jaguar melánico de 10 meses que pertene a una colección privada ubicada en San Juan Sacatepéquez, fue localizado el pasado 1 de noviembre tras ser rastreado, luego de su desaparición desde el pasado 23 de octubre.

El rastreo, localización y rescate de este felino quedó grabado y las imágenes fueron compartidas por medio de un video publicado por la página de Facebook "Sangre Azul Kennels".

En las imágenes se observa cuando dos perros entrenados para rastrear (Clay y Rambo), realizaban dichas labores en las áreas donde pudo haber caminado el jaguar, en la aldea San Miguel Pachalí, de San Juan Sacatepéquez.

Posteriormente, logran localizarlo y dar aviso, la cachorra se había escondido en un "sitio tipo cueva, donde se realizó el disparo por teleinyección para administrar los anestésicos para sedarla", compartió la veterinaria Josselyn Esquite, miembro de Animal Conservation Guatemala.

Luego, se procedió a sacar al animal de ese punto, para trasladarlo a un lugar seguro y poder revisar su salud, dónde le dieron atención médica, incluso se pesó en una báscula, la cual indicó que pesaba 56 libras y no tenía heridas.

Vea el video:

Resguardo

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), durante una revisión, confirmó que el jaguar recibió atención médica por parte de dos veterinarias de la organización Animal Conservation Guatemala, incluyendo suero, antibióticos y desparasitantes.

Esquite, también comento a Soy502 que "actualmente, se encuentra en su área de manejo del recinto original en San Juan, sitio de perimetral de concreto y puertas especializadas para su manejo seguro, donde no corre ningún riesgo de escape".