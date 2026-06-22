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Automóvil queda destruido tras accidente en ruta Interamericana

  • Por Geber Osorio
21 de junio de 2026, 20:19
El vehículo quedó destruido sobre el paso a desnivel. (Foto: CVB)

El vehículo quedó destruido sobre el paso a desnivel. (Foto: CVB)

El vehículo se empotró sobre un paso a desnivel.

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Un fuerte accidente de tránsito sucedió este domingo 21 de junio sobre el paso a desnivel en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana.

En el percance vial se vio involucrado un automóvil que sufrió serios daños materiales luego de que impactara en la infraestructura vial por causas que se desconocen.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al conductor, quien no requirió de su trasladado a un centro asistencial.

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