¡No olvides el paraguas! Así estará el clima este lunes 22 de junio

El paso de la onda del este número 10 provocará lluvias en el territorio nacional.
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Este lunes 22 de junio amanecerá con neblina en valles o sectores montañosos del país, según las condiciones atmosféricas brindadas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante el resto de la mañana se prevé que haya nubosidad dispersa con viento ligero del noreste y sur.
Para las horas de la tarde y noche, los expertos pronostican el paso de la onda del este provoque abundante humedad e inestabilidad atmosférica.
Esto promoverá nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en todo el país, siendo las regiones más afectadas las siguientes: occidente, bocacosta, oriente, altiplano central, norte y caribe, según indicó el Insivumeh.
Además, se podrían presentar tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos, por lo que se recomienda tomar las precauciones por lahares en la cadena volcánica.
Las posibles intentas lluvias generarían crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país.