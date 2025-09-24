Automóvil vuelca en el columpio de Vista Hermosa en la zona 15

El conductor fue trasladado a un centro asistencial.
Un accidente de tránsito se reportó la tarde de este miércoles en el Columpio de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15 capitalina.
El incidente fue protagonizado por un vehículo que quedó volcado sobre la cinta asfáltica. Se desconoce el motivo que provocó este suceso.
El hecho ocurrió en la vía que conduce de la zona 15 hacia la zona 5, ocasionando una leve complicación en el tránsito.
Amílcar Montejo, Director de Comunicación Emetra, indicó que se coordinó con grúa para que se retirara el automotor.
El conductor resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial privado, comentó Montejo.