Manifestaciones y percances viales complican tránsito este miércoles

Además, colisiones, desperfectos mecánicos y derrame de aceite dificultan el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Una manifestación de una organización de personas sordas recorre el Centro Histórico este miércoles, partiendo desde el Centro Cívico.

Las autoridades piden a los conductores darles prioridad y utilizar rutas alternas como la Calle Martí, Avenida Elena y vías cercanas al Centro Cívico.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, confirmó que al medio día continúa la manifestación de exmilitares frente al Congreso de la República, sobre la 8ª avenida y 9ª calle.

Asimismo, Montejo indicó que en el mismo sector se ubica un grupo religioso católico. Las autoridades de tránsito recomiendan precaución al circular por el área.

Manifestantes exmilitares bloquean el paso sobre la octava avenida y novena calle zona 1.

Manifestantes exmilitares bloquean el paso sobre la octava avenida y novena calle zona 1.

Además, una colisión entre una motocicleta y un vehículo fue reportada en la Avenida Reforma y 9ª calle de la zona 9, lo que dificulta el ingreso hacia la zona 10. Una aseguradora trabaja en el lugar para habilitar el paso lo antes posible.

En el kilómetro 11 de la ruta hacia Santa Catarina Pinula, un vehículo con desperfectos mecánicos ocupa el carril derecho. Se coordinó apoyo para su retiro y evitar mayores retrasos.

Por otro lado, personal de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala atiende un derrame de aceite en la calzada San Juan y 37 avenida de la zona 7, en un tramo que conecta la ciudad con Mixco.