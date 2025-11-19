Velocidad al límite: así se correrá la final del Campeonato de Automovilismo 2025

-

La sexta y última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2025 hará vibrar la pista del Autódromo Los Volcanes este fin de semana cuando varios de los mejores pilotos del país se reúnan para disputar la carrera final del año y definir a los campeones de la temporada.

OTRAS NOTICIAS: Así arrancó el LXXIII Torneo Nacional de Golf en Hacienda Nueva

La competitividad ha sido constante durante todo el certamen; sin embargo, a falta de una jornada, ya hay dos nombres que destacan: Juanes Morales y Erick Samayoa Jr., campeones anticipados de las categorías Turismo Sport y BTCC "A", respectivamente. Ambas divisiones han corrido juntas en varias ocasiones, por lo que será interesante ver su desempeño en una prueba donde ya tienen el título asegurado, una auténtica muestra de deportividad.

El piloto Juanes Morales, lució intratable en la categoría Turismo Sport, y llega a la última carrera del año, con el título de su categoría, ya conquistado. (Foto: PSLMX)

En la categoría Iniciación, Renato Lemus lidera la división "A" con 87 puntos, mientras que Iván Rac encabeza la "B" con 75 unidades. Ambos podrían confirmar su campeonato, aunque necesitan una conducción cuidadosa y estratégica para asegurarlo.

Erick Samayoa Jr., conquistó el título en BTCC “A”, a falta de una jornada para que finalice el campeonato. (Foto: PSLMX)

En la Copa Mini, David Arias (180 puntos), Jhonatan Barrios (191) y Sesian Pérez (146) dominan las divisiones GTS, Súper Sport y Sport, respectivamente. En Fórmula GT, Juan Carlos Florws y Alan Bruderer comparten el liderato, con Juan Armengol en el segundo puesto y Mauricio Roque en el tercero.

El experimentado, Mauricio Roque, es siempre protagonista en cualquier división en la que participe, y prueba de ello es la Fórmula GT. (Foto: PSLMX)

"El Profe" Édgar Gálvez, habitual protagonista en los seriales donde compite, marcha como líder general de la división GTR en la categoría Clásicos Deportivos, con 100 puntos tras cinco fechas. En GTO, José de La Rosa es primero con 86 unidades, mientras que Pablo Mendizábal comanda la GTU con 21.

La alta competitividad ha prevalecido durante toda la temporada, en las diferentes divisiones del Campeonato Nacional de Automovilismo. (Foto: PSLMX)

Como es costumbre, la actividad iniciará el sábado 22 de noviembre con las jornadas de clasificación en todas las categorías a partir de las 9:55 a. m., seguidas de las prácticas libres. El domingo 22 de noviembre, día de carrera, el primer hit arrancará a las 9:00 a. m. y el segundo está programado para las 11:15 a. m. El evento concluirá alrededor de la 1:30 p. m.