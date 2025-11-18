Así arrancó el LXXIII Torneo Nacional de Golf en Hacienda Nueva

Arrancó el LXXIII Torneo Nacional de Golf y distintos participantes destacaron en las diferentes categorías.
El fairway lució impecable este martes 18 de noviembre en la primera jornada del LXXIII Torneo Nacional de Golf, disputado en Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula. Los 15 grupos salieron desde distintos tees para enfrentar los 18 hoyos del campo.
Las divisiones en acción fueron Senior (50-64 años) y Súper Senior (65+), en caballeros; mientras que en damas compitieron las categorías A, B, C y Senior (50+).
Los destacados
En la categoría Senior masculino, Jorge Arzú terminó como líder solitario con un score de 73 (+1), tras firmar ocho pares, cinco birdies y cinco bogeys o más. En el segundo lugar quedaron Henry Green y Carlos Aceto, ambos con 77.
En la rama Súper Senior, José Massis encabeza la clasificación con 79 golpes. Nery Colindres (80) y Herman Suazo (84) ocupan el segundo y tercer puesto.
Mientras que en la Senior Damas, la histórica Beatriz de Arenas tomó la punta con 82 golpes, seguida de cerca por Eva Lee (84).
Además, en la rama femenina, Valeria Soberanis lidera la categoría A con 82 golpes. En la B, la primera posición es para Alexandra Whitbeck, mientras que Lucy Ryu domina la C con 94.
Este miércoles 19 de noviembre, los grupos volverán al campo desde las 8:30 a. m.para disputar la segunda jornada, en busca de mejorar sus registros en el par 72 de Hacienda Nueva.