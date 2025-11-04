Un canto a la tierra que lo vio crecer: La emotiva ofrenda de Alfonso Rivera

-

El historiador y poeta Alfonso Rivera Orrego rinde un homenaje a su tierra natal con la publicación de su libro "Homenaje bicentenario". Esta obra esencial para la historia local de Uspantán, Quiché, conmemora los 200 años de fundación del municipio.

La historia de un pueblo no solo se conserva en documentos oficiales, sino también en la memoria viva de sus habitantes. Con esa visión, el historiador y poeta uspantanense Alfonso Rivera Orrego presentó su libro "Homenaje bicentenario", una obra que celebra los 200 años de fundación de su tierra natal, Uspantán, Quiché.

El libro, presentado a inicios de octubre en el salón de recepciones de la residencia del autor, reúne relatos que reconstruyen la vida cotidiana y los acontecimientos que marcaron a generaciones de uspantanenses.

El acto de presentación se realizó en el salón de recepciones de la residencia del autor. (Foto: Antonio Chitop/Colaborador)

Rivera Orrego explicó que el libro nace como un gesto de gratitud hacia su tierra natal. "Este texto es apenas un suspiro entre siglos, una ofrenda nacida del alma, un canto sencillo a la tierra que me vio crecer", se logra leer en la dedicatoria del libro.

El evento reunió a vecinos y autoridades locales, quienes reconocieron en la obra un valioso aporte a la identidad del municipio. Durante la presentación, el jefe edil, Juan Martín Lux Ventura, destacó que se impulsará la difusión del libro en las comunidades para fortalecer el sentido de pertenencia.

En sus páginas, "Homenaje bicentenario" recorre la historia local desde los primeros asentamientos uspantecos en el siglo XVI y la creación del municipio en 1825, hasta los años del conflicto armado interno en la década de 1980.

Fiesta de Concepción es un homenaje al Convite Centenario. (Foto: Antonio Chitop/Colaborador)

Cada capítulo combina el rigor histórico con la sensibilidad del escritor, entrelazando testimonios y crónicas con una mirada íntima hacia los hechos que definieron la vida social y cultural del municipio.

En cada relato emerge el espíritu resiliente de una comunidad que ha sabido sobreponerse a las adversidades y mantener vivas sus tradiciones.

Más que un recuento histórico, "Homenaje bicentenario" invita a reflexionar sobre el valor de la memoria colectiva y la importancia de conservar las raíces.

Rivera dedica su libro a los uspantanenses de ayer y de hoy, convencido de que recordar también es construir futuro.

Otros de sus libros

Historias de Uspantán

Murallas y gorriones: la primera ciudad de los uspantekos

Uspantán, 2016

Fiesta de Concepción

La otra fiesta de los uspantanenses

Personas notable asistieron al evento. (Foto: Antonio Chitop/Colaborador)

Historia del municipio