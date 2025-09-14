Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Autoridades capturan a director y guardias de Renovación 1 por presunta corrupción

  • Por Susana Manai
13 de septiembre de 2025, 18:41
Hasta el momento se confirma la captura de los&nbsp;diez funcionarios penitenciarios. (Foto: MinGob)

Hasta el momento se confirma la captura de los diez funcionarios penitenciarios. (Foto: MinGob)

Renovación 1 ha sido área de conflicto desde el traslado de los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. 

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a "La Osa" extraditable a EE.UU por narcotráfico 

Este sábado 13 de septiembre, autoridades detuvieron al director junto a nueve guardias del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I en Escuintla, por presuntos actos de corrupción. 

El director y varios guardias de Renovación 1 fueron capturados por posibles casos de corrupción. (Foto: MinGob)
El director y varios guardias de Renovación 1 fueron capturados por posibles casos de corrupción. (Foto: MinGob)

Durante el operativo que inició en las primeras horas de este día, las autoridades encontraron dinero en efectivo, armas y varios teléfonos móviles en poder de los reos, objetos que se presume fueron introducidos al penal por los guardias. 

(Foto: MinGob)
(Foto: MinGob)

Hasta el momento se confirma la captura de los diez funcionarios penitenciarios, aunque el Ministerio de Gobernación no ha emitido información oficial sobre el caso. 

Líderes de pandillas 

Renovación 1 ha sido foco de conflicto dentro del sistema penitenciario desde que se trasladó a las cabecillas de las pandillas Barrio 18, como "El Lobo", y "El Diabólico" de la Mara Salvatrucha por parte del Ministerio de Gobernación el pasado 30 de julio. 

Desde entonces se ha registrado varios amotinamientos y disturbios. Además de la localización de Q192 mil en efectivo en el sector donde habita el líder de la pandilla MS.

ARTÍCULO RELACIONADO: Reo lanza paquetes de dinero a policías en allanamiento en cárcel de máxima seguridad  

*Con información de Nuestro Diario

El ministro Jiménez advirtió que los guardias que colaboraron con estas estructuras serán investigados y procesados, y reiteró que el Ministerio de Gobernación no negociará con las pandillas. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
El ministro Jiménez advirtió que los guardias que colaboraron con estas estructuras serán investigados y procesados, y reiteró que el Ministerio de Gobernación no negociará con las pandillas. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar