Autoridades capturan a director y guardias de Renovación 1 por presunta corrupción

Renovación 1 ha sido área de conflicto desde el traslado de los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Este sábado 13 de septiembre, autoridades detuvieron al director junto a nueve guardias del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I en Escuintla, por presuntos actos de corrupción.
Durante el operativo que inició en las primeras horas de este día, las autoridades encontraron dinero en efectivo, armas y varios teléfonos móviles en poder de los reos, objetos que se presume fueron introducidos al penal por los guardias.
Hasta el momento se confirma la captura de los diez funcionarios penitenciarios, aunque el Ministerio de Gobernación no ha emitido información oficial sobre el caso.
Líderes de pandillas
Renovación 1 ha sido foco de conflicto dentro del sistema penitenciario desde que se trasladó a las cabecillas de las pandillas Barrio 18, como "El Lobo", y "El Diabólico" de la Mara Salvatrucha por parte del Ministerio de Gobernación el pasado 30 de julio.
Desde entonces se ha registrado varios amotinamientos y disturbios. Además de la localización de Q192 mil en efectivo en el sector donde habita el líder de la pandilla MS.
*Con información de Nuestro Diario