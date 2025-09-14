Autoridades capturan a director y guardias de Renovación 1 por presunta corrupción

-

Renovación 1 ha sido área de conflicto desde el traslado de los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Este sábado 13 de septiembre, autoridades detuvieron al director junto a nueve guardias del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I en Escuintla, por presuntos actos de corrupción.

El director y varios guardias de Renovación 1 fueron capturados por posibles casos de corrupción. (Foto: MinGob)

Durante el operativo que inició en las primeras horas de este día, las autoridades encontraron dinero en efectivo, armas y varios teléfonos móviles en poder de los reos, objetos que se presume fueron introducidos al penal por los guardias.

(Foto: MinGob)

Hasta el momento se confirma la captura de los diez funcionarios penitenciarios, aunque el Ministerio de Gobernación no ha emitido información oficial sobre el caso.

‍♂️ Agentes del Grupo Élite, K-9 del Sistema Penitenciario, Unidades de Inteligencia e Inpectoría General de la DGSP, ejecutan un operativo en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I.



Líderes de pandillas

Renovación 1 ha sido foco de conflicto dentro del sistema penitenciario desde que se trasladó a las cabecillas de las pandillas Barrio 18, como "El Lobo", y "El Diabólico" de la Mara Salvatrucha por parte del Ministerio de Gobernación el pasado 30 de julio.

Desde entonces se ha registrado varios amotinamientos y disturbios. Además de la localización de Q192 mil en efectivo en el sector donde habita el líder de la pandilla MS.

