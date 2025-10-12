Autoridades confirman nombre de los 20 líderes del Barrio 18 fugados de Fraijanes II

-

Los privados de libertad son líderes de las clicas del Barrio 18 y se encontraban recluidos por haber cometido distintos delitos.

Por medio de un comunicado, el Sistema Penitenciario (SP) se pronunció tras confirmar la fuga de 20 reos que se encontraban en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II.

En el escrito indicaron que el viernes 10 de octubre se recibió un informe de inteligencia que advertía sobre la posible "evasión" de internos pertenecientes al Barrio 18.

También explicaron que por ello, coordinaron una verificación física de la población penitenciaria y que dicho procedimiento se llevó a cabo con tecnología de verificación biométrica.

"Mediante el cual se estableció de manera fehaciente que veinte privados de libertad habrían evadido los controles de seguridad", dijo el SP.

¿Quiénes son los fugados?

En el comunicado, el SP detalló quienes son los reos que lograron evadir a la justicia y salir de la prisión.

Se trata de:

Edwin René Ramírez Iboy Melcin Gabriel de León Fernando Muñoz Sinar Ever Jonathan Sinay Dionicio Rudy Augusto Ortiz Morales Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua Edwin Roberto González Ortega Byron Eduardo Fajardo Revolorio José Ángel Aroldo Ramos Aguilar o Kevin Amilear Ramos Aguilar Julio Cristóbal Gómez Lic Marlon Manolo Martínez Sincuir Carlos Estuardo Boch Ruiz Carlos Agustín Reyes Popol Winston Estivenson Mereira Aristondo Gerson Alexander Osorio Herrera Nicolás Xante Sis Esvin Estuardo Herrera Ardiano Carlos Augusto Aguilar Escobar José Carmelo Sinay Ortiz Milton Noel Najarro García

¿Cómo se fugaron?

Durante una conferencia de prensa, el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez afirmó que hubo una "evasión" de los privados de libertad, quienes no salieron juntos de la cárcel, sino paulatinamente de dos en dos.

Pero no detalló en qué fechas podrían haber salido de la prisión. Tampoco la manera en que lograron escapar. Según el director, los reos pudieron haber aprovechado las visitas y las requisas para escapar.

Ahora, aseguran que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas y penales del personal que pudiera estar involucrado en la fuga.

Además, que ya presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) y que en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) se activó una alerta nacional y se desplegaron fuerzas de seguridad en puntos estratégicos.

También que se solicitó la emisión de órdenes de captura nacionales e internacionales contra los reos fugados.

Finalmente que se reforzaron los controles de seguridad en el Centro de Detención Preventiva Fraijanes II, con mayor presencial del Grupo Élite Penitenciario.

Sin visitas

El SP indicó que las visitas y las encomiendas fueron restringidas temporalmente, "con el fin de fortalecer los protocolos de control y seguridad.

La #DGSP tras un operativo interinstitucional en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II, se confirmó que 20 privados de libertad evadieron la justicia.



Se activaron investigaciones y denuncias ante el #MP y un operativo nacional con #PNC para su recaptura. pic.twitter.com/RRYjjj6BKU — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) October 12, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Presidios confirma la fuga de 20 reos en Fraijanes II