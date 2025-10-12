Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Quiénes son los 20 líderes del Barrio 18 que se fugaron de Fraijanes II?

  • Por Verónica Gamboa
12 de octubre de 2025, 12:43
Este sería el listado de los 20 reos que se fugaron de Fraijanes II. (Foto: Archivo/Soy502)

Este sería el listado de los 20 reos que se fugaron de Fraijanes II. (Foto: Archivo/Soy502)

Pese a que las autoridades informaron sobre la fuga, no detallaron el listado de los 20 privados de libertad salir de la prisión. 

EN CONTEXTO: Presidios confirma la fuga de 20 reos en Fraijanes II

Este 12 de octubre, el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez confirmó la fuga de 20 líderes del Barrio 18. 

Según explicó, hubo una "evasión" de los privados de libertad, quienes no salieron juntos de la cárcel, sino paulatinamente de dos en dos. 

Sin embargo, la autoridades del SP no detallaron quiénes son los reos fugados y en qué fechas podrían haber salido de la prisión. Tampoco la manera en que lograron escapar. 

El listado

Tras la confirmación de la fuga, en redes sociales circula un listado preliminar que enumera los alias de los mencionados privados de libertad que habrían evadido a la justicia. 

Se trata de: 

  1. "Crosty"
  2. "Ketchup"
  3. "Moustro"
  4. "Happy"
  5. "Smoking"
  6. "Rabit"
  7. "Liro Spider"
  8. "Psico"
  9. Liro Strong
  10. "Inquieto"
  11. "Liro Men"
  12. "Sniper"
  13. "Bufon"
  14. "Wiket"
  15. "Brown"
  16. "Travieso"
  17. "Cartoon"
  18. "Black Demon"
  19. "Soberbio"
  20. "Araña"

Varios de estos reos forman parte de "La Rueda" del Barrio 18 y serían ellos quienes lideran las clicas de la mencionada pandilla. 

Se sabe que pertenecen a clicas como: Crazy Latin, Hollywood Gángster, Crazy Gángster, Master Dance of Rap, Wacos Locotes, Imperial Gángster, Latin Family, entre otras. 

TE PUEDE INTERESAR: Requisan cárcel de Fraijanes II para investigar la fuga de 20 líderes de pandilla

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar