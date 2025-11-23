Los hombres que pretendían movilizar droga escondida en unos "plátanos"

-

Una denuncia anónima propició el hallazgo de la Policía Nacional Civil (PNC).

La tarde del sábado 22 de noviembre, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) coordinaron un operativo en el km. 68.3, Escuintla.

En el cual, fue revisado un vehículo tipo agrícola que pretendía movilizar un cargamento de plátanos en el baúl.

Sin embargo, a través de la inspección de los caninos K-9 Berta, se percataron que el cargamento era más que este alimento. Dentro de una caja plástica fueron descubiertos 32 paquetes de marihuana.

A bordo del vehículo iba Reynado “N”, de 27 años y Anderson “N”, de 23 años, quienes fueron detenidos por el hecho.

El cargamento de droga asciende a Q27,949.60.