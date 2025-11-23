Esta será la multa para dueño de microbús que cayó a barranco en Huehuetenango

Un microbús cayó a un barrando del caserío la Zeta del municipio de Chiantla, Huehuetenango, dejando cuatro personas fallecidas.
El microbús cayó a una profundidad de 250 metros de un barranco por razones aún no establecidas, provocando que cuatro personas fallecieron en el lugar y dos más resultaran gravemente heridas.
A través de un comunicado, la Dirección General de Transportes (DGT) se pronunció ante la tragedia afirmando que el microbús no contaba con el seguro obligatorio.
"De acuerdo con los registros de la Dirección General de Transportes, la unidad cuenta con licencia de porteador y tarjeta de operación vigentes. Sin embargo, al realizar las verificaciones correspondientes en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, se confirmó que no cuenta con el Seguro Obligatorio", dice parte del comunicado.
Esta falta, de acuerdo al pronunciamiento, amerita una sanción de Q15 mil.
"Se procederá a imponer una sanción de Q15,000.00, la cual se aplicará a la licencia del porteador autorizado por la DGT, conforme a lo establecido en la normativa vigente", afirma la DGT